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Сегодня, 13:32

Старцев сменил Анохина на посту главы Московской федерации футбола

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Старцев стал новым главой Московской федерации футбола (МФФ), сменив на этой должности Сергея Анохина, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММФ.

Выборы главы федерации прошли на внеочередном общем собрании организации в понедельник, решение было принято единогласно. Вице-президентами МФФ были утверждены Дмитрий Бакатин и Александр Семенников. Отмечается, что Анохин переходит на новую должность.

Также Старцев сменит Анохина в составе исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

24 мая Анохин объявил о сложении полномочий члена исполкома организации в связи с сотрудничеством с букмекерской конторой. До этого Старцев занимал должность генерального директора МФФ.

В своей программной речи Старцев отметил, что перед федерацией стоят несколько задач, среди которых развитие детско-юношеского, женского и массового футбола, привлечение новых любительских команд, деятельность в рамках общественного контроля и социальной ответственности.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14832743
Сергей Анохин
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