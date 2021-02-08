Глава Федерации футбола Пермского края допустил заявку «Амкара» в ПФЛ летом

Президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов рассказал о планах возрождения «Амкара» на профессиональном уровне. По его словам, клуб с большой вероятностью сможет заявиться на сезон в ПФЛ уже летом 2021 года.

«Амкар» всегда был брендом Пермского края. Сегодня готовятся документы, чтобы пройти процедуру лицензирования, — сказал Терехов в эфире «РБК-Пермь». — Уже в июле клуб при успешном прохождении процедуры сможет стартовать в ПФЛ.

Торопиться не надо. Процедура лицензирования стандартная, при соблюдении всех условий. Они у нас есть. И два спортивных объекта для проведения соревнований, и набрать менеджмент можно — специалисты в Перми есть, и если кого-то не хватает, то пригласить. Чем больше профессиональных клубов в регионе, тем больше шансов местным ребятам самореализоваться. Сегодня у нас школы хорошо работают".

«Амкар» существовал с 1994 по 2018 год. С 2004 вплоть до ликвидации клуб играл в премьер-лиге, заняв в 2008 году четвертое место и дойдя до финала Кубка страны. В сезоне-2017/18 «Амкар» занял 13-е место в таблице, победил в стыках «Тамбов» (2:0, 1:0), но 10 июля был ликвидирован в связи с банкротством.

В сезоне-2020 возрожденный «Амкар» занял восьмое место в зоне «Урал и Западная Сибирь» третьей любительской лиги.