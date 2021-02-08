Российский футбольный союз (РФС) через официальный сайт пригласил организаторов проектов, лиг, клубов и команд, вовлекающих людей разного возраста, пола и физических возможностей в занятия футболом, принять участие во всероссийском смотр-конкурсе «Россия — футбольная страна!».

Как отмечается, лучшие проекты станут известными на всю Россию и повысят узнаваемость региона, а его организаторы получат денежные гранты и приглашение на финальный матч Кубка России, в перерыве которого состоится награждение победителей.

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе и отправить заявку на участие можно до 28 февраля 2021 года на сайте bestprojects2021.rfs.ru или на сайте РФС.

Определение победителей пройдет в 3 этапа. Первый, региональный, определит лучшие проекты в субъектах РФ и завершится до 21 марта 2021 года. На межрегиональном этапе, который пройдет с 22 марта по 11 апреля, будут выбраны лучшие заявки среди победителей регионального этапа и региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса.

Победители национального этапа в номинациях «Лучший проект в области развития массового футбола», «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола» и «Лидер в области развития массового футбола» будут направлены для участия в УЕФА в соответствующих номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.