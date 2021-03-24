Экс-арбитр РПЛ рассказал, что в судейскую заходили люди с оружием

Глава департамента инспектирования РФС и бывший арбитр премьер-лиги Сергей Фурса в интервью «СЭ» рассказал о том, как раньше запугивали судей.

— Разное бывало. В судейскую заходили с оружием, — вспомнил Фурса эпизод из своей карьеры.

— С оружием? И что чувствовали в тот момент?

— Ничего.

— Но страх-то был?

— В такие моменты не отдаешь себе отчет, что находишься на грани между тем-то и тем-то. Пришел человек, вспылил, помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ — и ушел. Потом все успокоилось, нам сказали «спасибо» и все разошлись.

— После такого вы, ваша жена или дочка не задавались вопросом, зачем все это нужно?

— Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, моя семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. И жена боялась, и дочка, которая тогда была маленькой, всего не понимала, но чувствовала — что-то происходит. Но разговоров о прекращении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным.

(Александр Бобров)

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