Сергей Фурса рассказал об избиении судей в Нальчике

Глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса в интервью «СЭ» прокомментировал инциденты, случившиеся в 1998 году Нальчике во время и после матча первенства России между местным «Спартаком» и «Арсеналом» (1:1). Тогда он, работая ассистентом судьи, зафиксировал офсайд у игрока хозяев поля, из-за чего не был засчитан гол спартаковцев. Сначала досталось Фурсе, а уже после финального свистка сломали нос арбитру Николаю Иванову.

— Инцидент в Нальчике в 1998-м во время матча местного «Спартака» с тульским «Арсеналом» — он действительно был экстраординарный или такое там случалось?

— На тот момент в том регионе это, скорее, было обыденным явлением. Там всегда было тяжело судить. В Нальчике, возможно, даже сложнее, чем в других городах Кавказа, — сказал Фурса.

— Вас бил болельщик?

— Это был не болельщик, а вратарь нальчикского «Спартака». Ну как бил... Ткнул под ребро. Ткнул так, что перехватило дыхание.

— Это было во время игры?

— Да.

— Когда вы зафиксировали офсайд?

— Да, классический — двухметровый. Прекрасно помню тот день, помню тот момент. Плотников играл за тульский «Арсенал», был удар в направлении его ворот, а игрок, находившийся в офсайде, переправил его в сетку. Я отменил гол. И тут все началось... А закончилось уже после игры. На входе в подтрибунное помещение главному арбитру ударили в лицо сзади и сбоку огромным мобильным телефоном. Тогда были такие немаленькие и тяжелые коробочки.

— А ведь у главного арбитра Николая Иванова была свадьба на носу, и ему как раз нос и сломали.

— Да, потом повезли в больницу, вправили ему нос, оказали помощь. (Александр Бобров)

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