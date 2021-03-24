В манеже «Чертаново» проходит «Кубок Колыванова». Результаты группового этапа
В манеже футбольной школы «Чертаново» проходит 13-й Кубок Колыванова — традиционный турнир команд мальчиков 2011 г.р. ведущих российских академий. В среду, 24 марта, завершился групповой этап соревнований — состоялись матчи третьего тура.
Результаты матчей:
Группа А
«Строгино» — СШОР «Зенит» — 4:2 (Кулешов-3, Касымов — Терещук, Ганзюк)
«Школа Слуцкого» — «Локомотив» М — 6:0 (Карпенко-3, Крылов-2, Сазонов)
«Школа Слуцкого» — 9 (3), «Строгино» — 3 (3), СШОР «Зенит» — 3 (3), «Локомотив» М — 3 (3).
Группа B
«Чертаново-2» — «Динамо» М — 2:4 (Гончаров-2 — Абдулхаликов-2, Любовников, Большаков)
«Академия Коноплева» — «Строитель» К-Ш — 4:3 (Монахов-2, Горбуля-2 — Акулов, Малахов, Макаренко)
«Динамо» М — 9 (3), «Чертаново-2» — 6 (3), «Академия Коноплева» — 3 (3), «Строитель» К-Ш — 0 (3).
Группа C
«Чертаново» — «Рубин» — 3:1 (Исаев, Тимофеев, Наркизов — Губайдуллин)
«Химки» — «Арсенал» Т — 5:2 (Мартенс, Болтенков, Нуруллаев, Батраков, Саакян — Гурков, Кротов)
«Чертаново» — 9 (3), «Рубин» — 6 (3), «Химки» — 3 (3), «Арсенал» Т — 0 (3).
Группа D
«Ростов» — ЦСКА — 0:3 (Кухтин, Гришин, Лапшин)
«Краснодар» — «Смена» — 2:0 (Беда-2)
ЦСКА — 7 (3), «Краснодар» — 6 (3), «Смена» — 4 (3), «Ростов» — 0 (3).
26 марта в матчах за 9-16 места играют СШОР «Зенит» — «Строитель» К-Ш, «Академия Коноплева» — «Локомотив», «Химки» — «Ростов», «Смена» — «Арсенал» Т. В матчах за 1-8 места встречаются «Школа Слуцкого» — «Чертаново-2», «Динамо» М — «Строгино», ЦСКА — «Рубин», «Чертаново» — «Краснодар».
Финал турнира состоится 27 марта в 17:10.
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