В манеже «Чертаново» проходит «Кубок Колыванова». Результаты группового этапа

В манеже футбольной школы «Чертаново» проходит 13-й Кубок Колыванова — традиционный турнир команд мальчиков 2011 г.р. ведущих российских академий. В среду, 24 марта, завершился групповой этап соревнований — состоялись матчи третьего тура.

Результаты матчей:

Группа А

«Строгино» — СШОР «Зенит» — 4:2 (Кулешов-3, Касымов — Терещук, Ганзюк)

«Школа Слуцкого» — «Локомотив» М — 6:0 (Карпенко-3, Крылов-2, Сазонов)

«Школа Слуцкого» — 9 (3), «Строгино» — 3 (3), СШОР «Зенит» — 3 (3), «Локомотив» М — 3 (3).

Группа B

«Чертаново-2» — «Динамо» М — 2:4 (Гончаров-2 — Абдулхаликов-2, Любовников, Большаков)

«Академия Коноплева» — «Строитель» К-Ш — 4:3 (Монахов-2, Горбуля-2 — Акулов, Малахов, Макаренко)

«Динамо» М — 9 (3), «Чертаново-2» — 6 (3), «Академия Коноплева» — 3 (3), «Строитель» К-Ш — 0 (3).

Группа C

«Чертаново» — «Рубин» — 3:1 (Исаев, Тимофеев, Наркизов — Губайдуллин)

«Химки» — «Арсенал» Т — 5:2 (Мартенс, Болтенков, Нуруллаев, Батраков, Саакян — Гурков, Кротов)

«Чертаново» — 9 (3), «Рубин» — 6 (3), «Химки» — 3 (3), «Арсенал» Т — 0 (3).

Группа D

«Ростов» — ЦСКА — 0:3 (Кухтин, Гришин, Лапшин)

«Краснодар» — «Смена» — 2:0 (Беда-2)

ЦСКА — 7 (3), «Краснодар» — 6 (3), «Смена» — 4 (3), «Ростов» — 0 (3).

26 марта в матчах за 9-16 места играют СШОР «Зенит» — «Строитель» К-Ш, «Академия Коноплева» — «Локомотив», «Химки» — «Ростов», «Смена» — «Арсенал» Т. В матчах за 1-8 места встречаются «Школа Слуцкого» — «Чертаново-2», «Динамо» М — «Строгино», ЦСКА — «Рубин», «Чертаново» — «Краснодар».

Финал турнира состоится 27 марта в 17:10.