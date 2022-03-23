Андрей Иванов переизбран председателем федерации футбола Костромской области

23 марта в Костромской областной Федерации футбола состоялась отчетно-выборочная конференция.

По ее итогам на новый срок был переизбран действующий председатель федерации Андрей Иванов, сообщает сайт организации.

Иванов в период с 1991 по 2012 годы возглавлял судейскую коллегию Костромской области. С 1986 по 2003 год обслуживал матчи чемпионата России среди профессиональных команд. Судья Всероссийской категории. С июня 2012 года спортивный директор и член исполкома Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».