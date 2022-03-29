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Сегодня, 11:34

Шох объяснил решение покинуть РФС ради работы в Казахстане

Шох заявил, что уход из РФС дался ему тяжело
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший футболист Рохус Шох, занимавший посты председателя комитета массового футбола и советника президента Российского футбольного союза (РФС), объяснил, почему он возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

«Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Впереди — новый большой вызов, — приводит слова Шоха пресс-служба РФС . -Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами — российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой.

Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект".

Шох выступал в качестве центрального защитника за команды второй лиги первенства СССР «Химик» (Тараз), «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Павлоград). С 1987 года тренировал «Днепр». Завоевывал вместе с командой золотые и серебряные медали чемпионата СССР, Кубок страны.

С 1990 года Рохус Шох был директором волгоградского «Ротора». В дальнейшем работал в руководящем составе нескольких российских футбольных клубах, таких как ЦСКА, «Ростов», «Урал».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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