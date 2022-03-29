Шох объяснил решение покинуть РФС ради работы в Казахстане

Шох заявил, что уход из РФС дался ему тяжело

Бывший футболист Рохус Шох, занимавший посты председателя комитета массового футбола и советника президента Российского футбольного союза (РФС), объяснил, почему он возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

«Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Впереди — новый большой вызов, — приводит слова Шоха пресс-служба РФС . -Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами — российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой.

Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект".

Шох выступал в качестве центрального защитника за команды второй лиги первенства СССР «Химик» (Тараз), «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Павлоград). С 1987 года тренировал «Днепр». Завоевывал вместе с командой золотые и серебряные медали чемпионата СССР, Кубок страны.

С 1990 года Рохус Шох был директором волгоградского «Ротора». В дальнейшем работал в руководящем составе нескольких российских футбольных клубах, таких как ЦСКА, «Ростов», «Урал».