Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:18

Митрофанов считает колоссальной проблемой детского футбола отсутствие инфраструктуры

Читать «СЭ» в

Отсутствие инфраструктуры является колоссальной проблемой детско-юношеского футбола в России, заявил заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Колоссальная проблема детско-юношеского футбола — это инфраструктура, — приводит ТАСС слова Митрофанова во время круглого стола на тему «Развитие детского и юношеского футбола в РФ» в Совете Федерации. — В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой, — это футбольные академии «Краснодара» и «Зенита». Остальные школы в стране, даже такие именитые, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», не укомплектованы просто-напросто футбольными полями. Об остальных школах, где есть одно полноразмерное поле, мы не можем говорить в плане подготовки футболистов».

«Футболист тренируется на четверти поля, а потом мы удивляемся, почему он не может найти свою позицию. Мы просто по количеству футбольных площадок на душу населения отстаем от европейских футбольных держав. В Англии одно поле на 1 тыс. человек, в Италии — на 2-2,5 тыс. человек. В России 11 тыс. футбольных площадок, не полей, по этому нормативу одна площадка на 5 тыс. россиян, но мы считаем все площадки, а они — только полноразмерные поля», — добавил он.

Директор по развитию РФС назвал, каким школам в первую очередь нужно создавать идеальные условия.

«Конечно, не нужно создавать идеальные условия 2 255 школам, но эти 100 школ, на базе которых создаются региональные центры и детские футбольные школы РФС, точно должны быть постепенно обеспечены отличной инфраструктурой», — подчеркнул Митрофанов.

Источник: https://tass.ru/sport/14105289
4
Читайте также
Массажные роллы: как восстановиться после тренировки в домашних условиях
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минспорт и РФС разрабатывают новый стандарт стимулирования тренеров в игровых видах спорта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости