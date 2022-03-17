Митрофанов считает колоссальной проблемой детского футбола отсутствие инфраструктуры

Отсутствие инфраструктуры является колоссальной проблемой детско-юношеского футбола в России, заявил заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Колоссальная проблема детско-юношеского футбола — это инфраструктура, — приводит ТАСС слова Митрофанова во время круглого стола на тему «Развитие детского и юношеского футбола в РФ» в Совете Федерации. — В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой, — это футбольные академии «Краснодара» и «Зенита». Остальные школы в стране, даже такие именитые, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», не укомплектованы просто-напросто футбольными полями. Об остальных школах, где есть одно полноразмерное поле, мы не можем говорить в плане подготовки футболистов».

«Футболист тренируется на четверти поля, а потом мы удивляемся, почему он не может найти свою позицию. Мы просто по количеству футбольных площадок на душу населения отстаем от европейских футбольных держав. В Англии одно поле на 1 тыс. человек, в Италии — на 2-2,5 тыс. человек. В России 11 тыс. футбольных площадок, не полей, по этому нормативу одна площадка на 5 тыс. россиян, но мы считаем все площадки, а они — только полноразмерные поля», — добавил он.

Директор по развитию РФС назвал, каким школам в первую очередь нужно создавать идеальные условия.

«Конечно, не нужно создавать идеальные условия 2 255 школам, но эти 100 школ, на базе которых создаются региональные центры и детские футбольные школы РФС, точно должны быть постепенно обеспечены отличной инфраструктурой», — подчеркнул Митрофанов.