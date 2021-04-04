18-й тур ЮФЛ: «Зенит» сохранил лидерство, несмотря на поражение от СШОР «Зенит»

3 и 4 апреля состоялся 18-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003 года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004 года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Дерби СШОР «Зенит» — «Зенит» состоялся на стадионе МСА «Петровский» 3 апреля и завершилось победой хозяев — 2:1. Дубль в ворота гостей оформил Савва Котов, а лидеры чемпионата ответили лишь одним мячом Антона Бугорского. Несмотря на поражение, «Зенит» сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице ЮФЛ-1 и на три очка опережает «Краснодар», идущий на втором месте.

Матчи между «Чертаново» и «Мастер-Сатурном» не состоялись в связи с выявлением ротовирусной инфекции у части игроков и административного штаба команды из Егорьевска.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ФШМ — «Краснодар» — 0:0

«Ростов» — «Спартак» — 2:2

«Ак. Коноплева» — «Строгино» — 1:3

ЦСКА — «Рубин» — 1:0

«Динамо» — «Локомотив» — 5:0

ЮФЛ-2

ФШМ — «Краснодар» — 2:3

«Ростов» — «Спартак» — 2:3

СШОР «Зенит» — «Зенит» — 2:3

«Ак. Коноплева» — «Строгино» — 0:1

ЦСКА — «Рубин» — 2:2

«Динамо» — «Локомотив» — 1:1