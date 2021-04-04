18-й тур ЮФЛ: «Зенит» сохранил лидерство, несмотря на поражение от СШОР «Зенит»
3 и 4 апреля состоялся 18-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003 года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004 года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Дерби СШОР «Зенит» — «Зенит» состоялся на стадионе МСА «Петровский» 3 апреля и завершилось победой хозяев — 2:1. Дубль в ворота гостей оформил Савва Котов, а лидеры чемпионата ответили лишь одним мячом Антона Бугорского. Несмотря на поражение, «Зенит» сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице ЮФЛ-1 и на три очка опережает «Краснодар», идущий на втором месте.
Матчи между «Чертаново» и «Мастер-Сатурном» не состоялись в связи с выявлением ротовирусной инфекции у части игроков и административного штаба команды из Егорьевска.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
ФШМ — «Краснодар» — 0:0
«Ростов» — «Спартак» — 2:2
«Ак. Коноплева» — «Строгино» — 1:3
ЦСКА — «Рубин» — 1:0
«Динамо» — «Локомотив» — 5:0
ЮФЛ-2
ФШМ — «Краснодар» — 2:3
«Ростов» — «Спартак» — 2:3
СШОР «Зенит» — «Зенит» — 2:3
«Ак. Коноплева» — «Строгино» — 0:1
ЦСКА — «Рубин» — 2:2
«Динамо» — «Локомотив» — 1:1
Следующий тур ЮФЛ состоится 10 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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