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Экс-врач «Спартака» — о смерти игрока «Знамени труда»: «С таким диагнозом играть нельзя!»

20:03

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков отреагировал на новость о смерти игрока молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда». По предварительному диагнозу — смерть наступила из-за аневризмы сосудов головного мозга.

«Аневризма — это нарушение сосудистой стенки с последующим выпячиванием, — сказал Васильков «СЭ». — Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли — это симптом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр — это одно. А углубленная медицина — это другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет аномалию в черепе, это находка компьютерных врачей. С таким диагнозом играть ни в коем случае нельзя. К сожалению, лопнул сосудик и все, ушел молодой человек, который даже не успел пожить. Это самая настоящая трагедия. Мы можем лишь склонить головы от печали».

18-летнему футболисту молодежной команды «Знамя Труда» стало плохо прямо на футбольном поле.

(Артем Бухаев)

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