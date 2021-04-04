Директор «Знамени Труда» раскрыл подробности смерти 18-летнего футболиста
Генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов раскрыл подробности смерти футболиста молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никиты Сидорова. 18-летний футболист вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо.
По словам директора, на поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста. По словам Пузанова, обычно в ходе таких матчей идет просмотр игроков.
«Получается, он вышел во втором тайме, проиграл пять минут побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание, — цитирует Пузанова «360». — Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня».
Пузанов добавил, что предварительным диагнозом врач назвал аневризму. Официального заключения пока нет. По словам руководителя клуба, все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.
«Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — подчеркнул директор «Знамени Труда».
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