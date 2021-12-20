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УЕФА присудил «Тоттенхэму» поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

13:20
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УЕФА вынес решение по матчу шестого тура группового этапа Лиги конференций «Ренн» — «Тоттенхэм», который должен был состояться 9 декабря, но был отменен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Союз постановил, что встреча не состоялась по вине «Тоттенхэма», из-за чего лондонскому клубу присудили поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» с 14 очками стал победителем группы G и вышел в плей-офф Лиги конференций. «Тоттенхэм» с семью очками занял третье место в группе и не вышел в плей-офф турнира.

8 декабря «Тоттенхэм» сообщил, что игра не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение лондонского клуба самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/0270-14007af2f8de-3d6768ecc227-1000--ab-tottenham-hotspur-fc-v-stade-rennais-fc/

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Карен Саркисян все материалы автора
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