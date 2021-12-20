УЕФА присудил «Тоттенхэму» поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

УЕФА вынес решение по матчу шестого тура группового этапа Лиги конференций «Ренн» — «Тоттенхэм», который должен был состояться 9 декабря, но был отменен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Союз постановил, что встреча не состоялась по вине «Тоттенхэма», из-за чего лондонскому клубу присудили поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» с 14 очками стал победителем группы G и вышел в плей-офф Лиги конференций. «Тоттенхэм» с семью очками занял третье место в группе и не вышел в плей-офф турнира.

8 декабря «Тоттенхэм» сообщил, что игра не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение лондонского клуба самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА.