Лига конференций: «Марсель» сыграет с «Карабахом», «Селтик» — с «Буде-Глимт» в стыковых матчах
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 декабря прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
В ней приняли участие 16 команд: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).
«Карабах» (Азербайджан) — «Марсель» (Франция)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — ПСВ (Нидерланды)
«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)
«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)
«Лестер» (Англия) — «Рандерс» (Дания)
«Селтик» (Шотландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)
«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)
«Рапид» (Австрия) — «Витесс» (Нидерланды) / «Тоттенхэм» (Англия)
Последнюю путевку в 1/16 финала Лиги конференций разыграют между собой «Тоттенхэм» и «Витесс». Матч этих команд был перенесен из-за внезапной вспышки ковида в стане лондонцев.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.
«Сеяные» команды проводят ответный матч на своем поле. Первые матчи пройдут 17 февраля 2022 года, ответные — 24 февраля.
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