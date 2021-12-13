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Лига конференций: «Марсель» сыграет с «Карабахом», «Селтик» — с «Буде-Глимт» в стыковых матчах

16:23
Лига конференций. Фото Twitter
Лига конференций. Фото Twitter
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 декабря прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

В ней приняли участие 16 команд: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

«Карабах» (Азербайджан) — «Марсель» (Франция)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — ПСВ (Нидерланды)

«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

«Лестер» (Англия) — «Рандерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Витесс» (Нидерланды) / «Тоттенхэм» (Англия)

Последнюю путевку в 1/16 финала Лиги конференций разыграют между собой «Тоттенхэм» и «Витесс». Матч этих команд был перенесен из-за внезапной вспышки ковида в стане лондонцев.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

«Сеяные» команды проводят ответный матч на своем поле. Первые матчи пройдут 17 февраля 2022 года, ответные — 24 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Иван Шитик все материалы автора
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