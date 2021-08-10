«Русенборг» переиграл «Домжале» в Лиге конференций
22:56
«Русенборг» переиграл «Домжале» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций и прошел в следующую стадию.
Лига конференций
3-й отборочный раунд
«Домжале» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:2 (1:0)
Первый матч — 1:6.
10 августа. Домжале. Стадион «Sportni Park».
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