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«Русенборг» переиграл «Домжале» в Лиге конференций

22:56
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«Русенборг» переиграл «Домжале» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций и прошел в следующую стадию.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Домжале» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:2 (1:0)

Первый матч — 1:6.

10 августа. Домжале. Стадион «Sportni Park».

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Иван Шитик все материалы автора

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