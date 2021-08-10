«Шахтер» из Караганды вышел в финальную стадию Лиги конференций. В ответном матча 3-его квалификационного раунда команда только в серии пенальти сломила сопротивление украинского «Колоса».

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Шахтер Кг» (Казахстан) — «Колос К» (Украина) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:1

Первый матч — 0:0

10 августа. Караганда. Стадион «Shakhtyor».