12 августа в Казани «Рубин» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Ракувом». Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется — в 19.00 (мск).

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0.

В прошлом сезоне «Ракув» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Польши. «Рубин» Леонида Слуцкого завершил минувший сезон на четвертой строчке.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Ракув» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».