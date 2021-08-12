«Рубин» — «Ракув»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций
17:00
12 августа в Казани «Рубин» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Ракувом». Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется — в 19.00 (мск).
Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0.
В прошлом сезоне «Ракув» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Польши. «Рубин» Леонида Слуцкого завершил минувший сезон на четвертой строчке.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Ракув» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
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