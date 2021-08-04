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«Рубин» дозаявил Сайто на Лигу конференций вместо Макарова

00:44
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«Рубин» внес в заявку на Лигу конференций японского полузащитника Мицуке Сайто. Он заменил в заявочном списке другого игрока средней линии Дениса Макарова.

Ранее сообщалось, что Макаров близок к переходу в московское «Динамо». В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в чемпионате России за «Рубин» и забил 7 мячей. Также полузащитник попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но так и не вышел на поле.

В Лиге конференций «Рубин» сыграет с польским «Ракувом». Матчи пройдут 5 и 12 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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