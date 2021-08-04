Федотов — об игре «Сочи» с «Партизаном»: «Надо доставать все из себя, будет интересный матч»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций против «Партизана».
«Партизан» — серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке. Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. В Белграде нас ждет полный стадион, за них будет 12 игрок. Мы в этом плане в неравных условиях.
Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с «Ахматом» были скауты «Партизана». У них Бибрас Натхо, Рикардо Гомеш. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник.
Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки, нам надо этим воспользоваться и заставить соперника ошибаться. Надеюсь, завтра представим им свои козыри и найдем брешь в их обороне", — сказал Федотов.
Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится 5 августа на стадионе «Фишт». Ответная игра пройдет в Сербии 12 августа.
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