Источник: «Динамо» близко к трансферу Макарова из «Рубина»
13:15
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо», сообщает «Чемпионат». Ранее «СЭ» сообщал об интересе бело-голубых и еще двух клубов к 23-летнему футболисту.
«Динамо» близко к завершению сделки по трансферу, а сам футболист уже попрощался с партнерами по «Рубину». По информации «СЭ», казанцы запрашивали за переход Макарова порядка 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Макаров провел 28 игр в чемпионате России за «Рубин» и забил 7 мячей. Также полузащитник попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но так и не вышел на поле.
Читайте также
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
7
Зачет
vs
13
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю