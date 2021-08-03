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Источник: «Динамо» близко к трансферу Макарова из «Рубина»

13:15
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо», сообщает «Чемпионат». Ранее «СЭ» сообщал об интересе бело-голубых и еще двух клубов к 23-летнему футболисту.

«Динамо» близко к завершению сделки по трансферу, а сам футболист уже попрощался с партнерами по «Рубину». По информации «СЭ», казанцы запрашивали за переход Макарова порядка 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Макаров провел 28 игр в чемпионате России за «Рубин» и забил 7 мячей. Также полузащитник попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но так и не вышел на поле.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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