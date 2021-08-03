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ПАОК уступил ирландскому «Богемиансу» в отборочном турнире Лиги конференций

3 августа 2021, 23:44
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций ирландский «Богемианс» дома обыграл греческий ПАОК (2:1).

В другом матче «Фола» из Люксембурга с аналогичным счетом на выезде победила «Линфилд» из Северной Ирландии.

Ответные матчи пройдут 12 августа.

Лига конференций

3-й отборочный раунд. Путь чемпионов

Первые матчи

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Фола» (Люксембург) — 1:2 (1:0)

«Богемианс Д» (Ирландия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (1:0)

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Евгений Петров все материалы автора

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