ПАОК уступил ирландскому «Богемиансу» в отборочном турнире Лиги конференций
3 августа 2021, 23:44
В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций ирландский «Богемианс» дома обыграл греческий ПАОК (2:1).
В другом матче «Фола» из Люксембурга с аналогичным счетом на выезде победила «Линфилд» из Северной Ирландии.
Ответные матчи пройдут 12 августа.
Лига конференций
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
Первые матчи
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Фола» (Люксембург) — 1:2 (1:0)
«Богемианс Д» (Ирландия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (1:0)
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