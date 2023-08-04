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Сегодня, 01:25

Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 3 августа состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Стали известны все команды следующей стадии.

Путь чемпионов:

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Фарул» Констанца (Румыния) — «Флора» (Эстония);

«Валмиера» (Латвия) — «Партизани» (Албания);

«Балкани» (Косово) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);

«Струга» (Македония) — «Свифт» (Люксембург.

Основной путь:

АЕК Ларнака (Кипр) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);

«Сабах» (Азербайджан) — «Партизан» (Сербия);

«Сепси» (Румыния) — «Актобе» (Казахстан);

«Рапид» (Австрия) — «Дебрецен» (Венгрия);

«Хайдук» (Хорватия) — ПАОК (Греция);

«Санта-Колома» (Андорра) — «АЗ Алкмаар» (Нидерланды);

«Целе» (Словения) — «Неман» (Белоруссия);

«Бешикташ» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан);

«Омония» (Кипр) — «Мидтьюлланн» (Дания);

«Арис» (Греця) — «Динамо» Киев (Украина);

«Легия» (Польша) — «Аустрия» (Австрия);

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Левски» София (Болгария);

«Хиберниан» (Шотландия) — «Люцерн» (Швейцария);

«Виктория» (Чехия) — «Гзира» (Мальта);

«Арука» (Португалия) — «Бранн» (Норвегия);

«Гент» (Белоруссия) — «Погонь» (Польша);

«Адана Демирспор» (Турция) — «Осиек» (Хорватия);

Б-36 (Фарерские Острова) — «Риека» (Хорватия);

«Твенте» (Нидерланды) — «Рига» (Литва);

«Русенборг» (Норвегия) — «Хартс» (Шотландия);

«Фенербахче» (Турция) — «Марибор» (Словения);

«Брюгге» (Бельгия) — «Акюрейри» (Исландия);

«Дила» (Грузия) — АПОЕЛ (Кипр);

«Лех» (Польша) — «Спартак» Трнава (Словакия);

ФКСБ (Румыния) — «Норшелланн» (Дания);

«Тобол» (Казахстан) — «Дерри Сити» (Ирландия);

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Пюник» (Армения).

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 10 августа, ответные — 17-го. Победители сыграют в плей-офф квалификации.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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