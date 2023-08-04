Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги конференций
В четверг, 3 августа состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Стали известны все команды следующей стадии.
Путь чемпионов:
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Фарул» Констанца (Румыния) — «Флора» (Эстония);
«Валмиера» (Латвия) — «Партизани» (Албания);
«Балкани» (Косово) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
«Струга» (Македония) — «Свифт» (Люксембург.
Основной путь:
АЕК Ларнака (Кипр) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
«Сабах» (Азербайджан) — «Партизан» (Сербия);
«Сепси» (Румыния) — «Актобе» (Казахстан);
«Рапид» (Австрия) — «Дебрецен» (Венгрия);
«Хайдук» (Хорватия) — ПАОК (Греция);
«Санта-Колома» (Андорра) — «АЗ Алкмаар» (Нидерланды);
«Целе» (Словения) — «Неман» (Белоруссия);
«Бешикташ» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан);
«Омония» (Кипр) — «Мидтьюлланн» (Дания);
«Арис» (Греця) — «Динамо» Киев (Украина);
«Легия» (Польша) — «Аустрия» (Австрия);
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Левски» София (Болгария);
«Хиберниан» (Шотландия) — «Люцерн» (Швейцария);
«Виктория» (Чехия) — «Гзира» (Мальта);
«Арука» (Португалия) — «Бранн» (Норвегия);
«Гент» (Белоруссия) — «Погонь» (Польша);
«Адана Демирспор» (Турция) — «Осиек» (Хорватия);
Б-36 (Фарерские Острова) — «Риека» (Хорватия);
«Твенте» (Нидерланды) — «Рига» (Литва);
«Русенборг» (Норвегия) — «Хартс» (Шотландия);
«Фенербахче» (Турция) — «Марибор» (Словения);
«Брюгге» (Бельгия) — «Акюрейри» (Исландия);
«Дила» (Грузия) — АПОЕЛ (Кипр);
«Лех» (Польша) — «Спартак» Трнава (Словакия);
ФКСБ (Румыния) — «Норшелланн» (Дания);
«Тобол» (Казахстан) — «Дерри Сити» (Ирландия);
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Пюник» (Армения).
Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 10 августа, ответные — 17-го. Победители сыграют в плей-офф квалификации.
Жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.