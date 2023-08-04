«Тобол» выбил полуфиналиста Лиги конференций, Черышев-страший творит чудеса в Андорре, кошмар для команды Гунько

Рассказываем об интересных событиях ответных матчей второго отборочного раунда Лиги конференций.

Обещание Канчельскиса

Неделю назад «Тобол» стал автором главной сенсации раунда, обыграв на выезде одну из лучших команд Швейцарии. Да, казахстанцам помогли два удаления в составе «Базеля», только численным перевесом еще нужно было воспользоваться. И после той игры генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис был уверен в итоговом успехе.

«Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если «Тобол» не пройдет «Базель», то это будет позор. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду — «Тобол», где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!», — сказал Канчельскис Vesti.kz.

Вот только игра в Костанае началась под диктовку фаворита, который вообще-то весной играл в полуфинале Лиги конференций. И хотя «Базель» продал своих главных звезд — Амдуни и Диуфа — намного слабее команда не стала. В итоге бывшему вратарю «Рубина» Ивану Коновалову пришлось с интервалом в четыре минуты дважды достать мяч из сетки. Счет по сумме двух матчей сравнялся, и только после этого слишком пассивно начавшие костанайцы активизировались и заработали пенальти.

Его реализовал поигравший 10 лет назад за «Химки» и «СКА-Хабаровкс» ивуариец Дабле. И он же в начале второго тайма, исполнив соло в стиле Роббена, закрутил мяч в перекладину. Характер игры поменялся кардинально, и в целом «Тобол» показал — его успех в Базеле вполне заслуженный. Ну и слова Канчельскиса, который зачастую бывает категоричен в силу собственных достижений в качестве футболиста, оказались не пустой бравадой. А кроме Коновалова к этому успеху оказались причастны еще двое вышедших на замены россиян — пришедший из «Родины» Габараев и выступавший в свое время за «Зенит-2», «Тосно», «Сочи», «Сибирь» и «Томь» Киреенко.

Поражения с разным итогом

Прошел дальше и другой представитель Казахстана — «Актобе». Команда, которую тренирует бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Андрей Карпович, неделю назад создала себе такой солидный задел в Кутаиси, что превратило ответный матч в формальность. Но все же болельщики явно рассчитывали на большее, чем один гол поразившего ближний угол Самородова. Его, как оказалось, не хватило даже для ничьей.

Да, сравнявшему счет дальним ударом Арабидзе повезло с рикошетом. Но потом грузинская команда вырвала победу, эффектном раскатав оборону «Актобе», который не смог отыграться, даже получив в концовке численное преимущество. Отметим, что за хозяев все 90 минут отыграл российский защитник Дмитрий Яшин, а в концовке в игру вступил арендованный у «Ахмата» нападающий Идрис Умаев.

Первый матч в Чимкенте запомнился не только изнуряющей жарой, но и скандальной концовкой. Во-первых, ответный гол «Легии» был забит из офсайда. Во-вторых, упустившие перевес в два мяча казахстанцы считали, что арбитр оставил их без права на пенальти. На поле с трибун полетели посторонние предметы, и как заявил выступающий за «Легию» экс-футболист «Урала» Аугустыняк, брошенные палки и камни были серьезной угрозой для всех.

По польской версии вызвавший взрыв эмоций фол случился до штрафной. Однако защитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Малый в соцсетях написал совсем другое: «Я понимаю, могли выиграть — 3:0, могли и проиграть — 2:3. Но почему только наши клубы так судят? Засчитывают гол с офсайда, не ставят пенальти! Приезжают судьи из Дании, Исландии и т.д. И просто убивают наши клубы, что «Ордабасы» в 2019-м, что «Кайрат» в матче с «Маккаби» Хайфа.. Сегодня наша игра! Когда это закончится? Кто-нибудь может вмешаться в этот беспредел?»

Но в Варшаве, арбитр, например, мгновенно отменил гол «Легии» из-за едва заметного офсайда. А дальше все решала реализация. Гости свой отличный шанс упустили, после чего пропустили сами после грубейшей ошибке на фланге. Предложить что-то в ответ лидеру чемпионата Казахстана долго не удавалось, тогда как поляки снова выжали из своего момента максимум. Юри Рибейру с лета вогнал в верхний угол отскочивший от «стенки» мяч.

Гости смогли вернуться в игру после перерыва, когда их первый же угловой увенчался голом Садовского. А еще один корнер — с завершающим ударом Малого — сохранял интригу до финального свистка. Он, впрочем, возвестил о завершении европейской кампании «Ордабасы».

Хрупкий «Урарту»

По окончании матча в Констанце румынские журналисты отметили яркую и результативную игру «Урарту» в гостевых матчах, однако на версию о том, что чемпионам Армении проще играть на выезде, Дмитрий Гунько оптимистично ответил: «Это вы еще не видели, как мы играем дома».

И, надо сказать, футболисты «Урарту» в Ереване поначалу словно старались оправдать выданные тренером авансы. Лучше других это получилось у малийского защитника Антви, который из-за штрафной отправил мяч в нижний угол. Еще дважды взятие ворот «Фарула» отменял арбитр, и, глядя на это, Георге Хаджи уже через полчаса провел двойную замену. А один из джокеров — сын легендарного бразильца Ривалдо — едва не наказал игрока обороны хозяев после рискованного паса к собственным воротам.

Это был сигнал о том, что все может измениться очень быстро. Реакция на это вроде бы получилась образцовой, и сразу после перерыва состоялся российский гол. Вырвавшийся после паса партнера пяткой на оперативный простор экс-форвард «Ротора» Максименко пробил, а первым к отраженному вратарем мячу успел воспитанник «Краснодара» Сабуа. Вот только перевес по сумме двух матчей «Урарту» сохранял недолго, пропустив после подачи углового и скидки Ривалдиньо.

К сожалению, подобные случаи потери концентрации преследуют армянскую команду на протяжении всей европейской кампании. В данном случае не удалось сохранить даже двойной перевес, и еще одну брешь в обороне хозяев обнаружил уже подписавший контракт с «Брайтоном» 17-летний Мазилу. Его заброс на опытного Алибека снова превратил «Урарту» в догоняющего.

Времени было достаточно, включая восемь добавленным минут, однако и попытка организовать навал, и выход на поле Озбилиса не помогли перевернуть игру. Надежды «Урарту» продлить европейскую кампанию в начале компенсированного времени убил второй гол разобравшегося с защитниками на свободной пространстве Алибека. Армянская команда оказалась слишком хрупкой, что в Лиге чемпионов против «Зриньски», что против «Фарула».

Волевые победы Мусаева и Черышева

Еще два матчах команд российских тренеров получились разными по эмоциональной составляющей. Возглавляемый экс-краснодарцем Мурадом Мусаевым «Сабах» мог не форсировать события, создав задел двумя безответными мячами в Риге. К тому же прибалтийская команда уже на 33-й минуте осталась в меньшинстве, и в какой-то степени это расслабило азербайджанцев. Они даже пропустили первыми, и с качелями было покончено только на 77-й минуте, когда немец Микельс в штрафной эффектно развернул двух защитников и пробил мимо вратаря. На первой компенсированной минуте все окончательно встало на свои места.

Ну а настоящий прорыв — это работа Дмитрия Черышева в Андорре. Год назад он принял «Санту-Колому» за три недели до начала сезона, когда контракты были только у двух футболистов. Тем не менее, Черышев сработал блестяще, добыв путевку в Лигу конференций и дойдя до финала Кубка Андорры. А в еврокубках «Санта-Колома», которой владеет занимающийся в НХЛ делами ряда российских звезд американец Дэн Мильштейн, стала воплощением характера.

В первом отборочном раунде андоррцы в дополнительное время додавили валлийский «Пенибонт» (2:0). Но тогда первая игра завершилась вничью, тогда как сейчас «Санта-Коломе» после визита в Македонию пришлось отыгрывать отставание в два мяча. Эта задача была выполнена, а в овертайме во втором раунде подряд решающим оказался гол новичка команды Ивана Гарридо. Так что Черышев снова показал себя не только в роли тренера, но и в работе менеджера. Его команда, чья суммарная стоимость по оценкам Transfermarkt оценивается в 2,17 миллиона евро, продолжает свой путь в Европе.

Лучший гол лета

С разной степенью успешности сложились матчи российских легионеров за армянские клубы. Воспитанный в академии «Краснодара» голкипер Всеволод Ермаков вынужден был капитулировать за 10 минут до окончания выездного матча с «Арисом». Гол бразильского защитника Фабиано в итоге склонил чашу весов в пользу греческого клуба.

А уже российский защитник — поигравший за «Рубин» и «Ростов» Виталий Устинов — помог «Алашкерту» после домашнего поражения перевернуть ход противостояния с «Дебреценом». Ему удалось отличиться при подаче углового, который был заработан после атаки еще одного нашего легионера — воспитанника ЦСКА Давида Хурцидзе, выступавшего в РПЛ за «Амкар».

Когда же в середине второго тайма сработал прессинг «Алашкерта», и счет удвоился, гости пошли по пути «Урарту». Допустили ошибку, после которой на ударную позицию вывели капитана венгров — 36-летнего экс-динамовца Джуджака. Ветеран перевел игру в овертайм, где гостям пришлось играть без удаленного в концовке основного времени Куталии.

Вдобавок ко всему голкипер Чанчаревич, остановив выход один на один ценой травмы, остался в игре благодаря воле и медикам. Все это потребовалось и в ситуации, когда натурализованный серб после отскока от перекладины остановил добивание с линии ворот. В игру даже готовился вступить уроженец Владикавказа Анатолий Айвазов. Но Чанчаревич остался и продолжил спасать.

Именно он — по всем законам жанра — должен был становиться героем серии пенальти. Однако все испортили полевые игроки «Алашкерта», не забив три из четырех ударов с «точки».

Ну а победу «Пюника» над шведским «Кальмаром» стоит отметить по трем причинам. Во-первых, в отличие от соотечественников, эта команда вышла в следующий раунд, где сыграет против «Буде-Глимт» и российского голкипера Хайкина. Во-вторых, за победителей сыграл воспитанник петербургского футбола — 28-летний защитник Михаил Коваленко.

Наконец, в этой игре был забит самый красивый гол даже не дня, а всей летней части еврокубков. Опытнейший игрок сборной Армении Дашян привел трибуны и тех, кто не смог попасть на стадион по соображениям безопасности, в восторг, запустив мяч за шиворот голкиперу со своей половины поля.