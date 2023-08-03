«Ференцварош» обыграл «Шемрок Роверс» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

«Ференцварош» в гостях обыграл «Шемрок Роверс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.

Счет на 31-й минуте открыл Кристофер Захариассен, а на 90-й преимущество венгров удвоил Сэми Ммаэ.

Первая встреча завершилась разгромной победой «Ференцвароша». Таким образом, бывшая команда Станислава Черчесова вышла в третий квалификационный раунд, где сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс».