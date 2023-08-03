Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

3 августа, 23:54

«Ференцварош» обыграл «Шемрок Роверс» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ференцварош» в гостях обыграл «Шемрок Роверс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.

Счет на 31-й минуте открыл Кристофер Захариассен, а на 90-й преимущество венгров удвоил Сэми Ммаэ.

Первая встреча завершилась разгромной победой «Ференцвароша». Таким образом, бывшая команда Станислава Черчесова вышла в третий квалификационный раунд, где сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
03 авг, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
0:2
Ференцварош
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 21:45. Swissporarena (Люцерн)
Люцерн
1:1
Юргорден
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
3:2
Ордабасы

Футбол
ФК Ференцварош
2
Читайте также
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • valekka

    А Клаксвик - то еще дальше пошел.Не такие и мешки,стало быть!!

    04.08.2023

  • Андрей Коняхин

    На багаже Черчесова

    03.08.2023

    • «Твенте» прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
    Новости
    RSS RSS
    Все новости