Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

В следующий раунд вышли «Фиорентина», «Базель», «Лех», АЕК, «Шериф», «Лацио», «Андерлехт» и «Гент». Также на этой стадии сыграют победители групп: «Истанбул ББ», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».

Соперники по 1/8 финала определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.