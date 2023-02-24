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Сегодня, 02:22

Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги конференций.
Фото Global Look Press

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

В следующий раунд вышли «Фиорентина», «Базель», «Лех», АЕК, «Шериф», «Лацио», «Андерлехт» и «Гент». Также на этой стадии сыграют победители групп: «Истанбул ББ», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».

Соперники по 1/8 финала определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига конференций
ФК Базель
ФК Лацио
ФК Ницца
ФК Фиорентина
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