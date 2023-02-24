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Судейство

Сегодня, 11:25

«Фиорентина» — «Брага»: Кабрал забил гол, но он его не забил. Судейским технологиям УЕФА больше нет доверия

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Фиорентина» — «Брага».
ГЛТ зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот.
1/2

На 49-й минуте стыкового матча Лиги конференций «Фиорентина» — «Брага» (3:2) произошел уникальный случай для всего мирового футбола.

При счете 1:2 система определения взятия ворот (ГЛТ) зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот (это было показано в ходе телетрансляции). Арбитр Бенуа Бастьен получил соответствующий сигнал и должен был засчитать гол. Но этого не произошло.

ГЛТ зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот.
ГЛТ зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот.

Вмешались видеоассистенты Бенуа Мийо и Эрик Ваттейе. В итоге после продолжительных консультаций и проверок, на которые ушло около шести минут, взятие ворот не было засчитано. Люди пошли против технологии, уже не первый год применяемой в футболе.

К сожалению, она не отличается абсолютной надежностью и не раз давала сбои, ошибочно фиксируя, что мяч пересек линию ворот или нет. Возможно, так случилось и в этот раз.

Ближе к концу игры Кабрал еще раз отправил мяч в сетку. В этот раз гол был засчитан, а игрок «Фиорентины» издевательски изобразил в воздухе монитор, копируя действия судьи, а затем указал на центр поля.

К счастью для «Фиорентины», отмена гола Кабрала в начале второго тайма не повлияла на результат встречи и исход двухматчевого противостояния (7:2). Но возник вопрос, а можно ли по-прежнему доверять технологиям, применяемым в турнирах УЕФА — той же ГЛТ, а также более новой САОТ (технологии полуавтоматического определения офсайда)?

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Брага

Футбол
Лига конференций
ФК Брага
ФК Фиорентина
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