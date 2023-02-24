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«Гент» по пенальти переиграл «Карабах» в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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23 февраля. «Гент» — «Карабах» — 1:0, пен. — 5:3.
Фото Reuters

«Гент» выиграл у «Карабаха» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Геламко» в Бельгии.

Единственный гол забил 20-летний нападающий Гифт Орбан. Так как в первой встрече азербайджанская команда выиграла с минимальным счетом, было назначено дополнительное время, в котором забито мячей не было. В серии пенальти «Гент» выиграл — 5:3.

Соперник «Гента» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
1:0
Карабах

Футбол
Лига конференций
ФК Гент
ФК Карабах
0
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