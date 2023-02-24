«Гент» по пенальти переиграл «Карабах» в Лиге конференций

«Гент» выиграл у «Карабаха» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Геламко» в Бельгии.

Единственный гол забил 20-летний нападающий Гифт Орбан. Так как в первой встрече азербайджанская команда выиграла с минимальным счетом, было назначено дополнительное время, в котором забито мячей не было. В серии пенальти «Гент» выиграл — 5:3.

Соперник «Гента» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.