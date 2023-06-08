Мойес — о победе в финале Лиги конференций: «Приходится много и усердно работать для таких моментов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Это фантастика! У меня была длинная футбольная карьера. Такие события не случаются каждый день. Приходится много и усердно работать для таких моментов. К счастью, сегодняшний вечер удался. Он просто прекрасен», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.