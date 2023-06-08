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Мойес — о победе в финале Лиги конференций: «Приходится много и усердно работать для таких моментов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Мойес.
Фото Reuters

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Это фантастика! У меня была длинная футбольная карьера. Такие события не случаются каждый день. Приходится много и усердно работать для таких моментов. К счастью, сегодняшний вечер удался. Он просто прекрасен», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2037766--fiorentina-vs-west-ham/
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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