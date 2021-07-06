Мальтийская «Моста» одержала первую победу в истории Лиги конференций
21:27
Первую победу в истории Лиги конференций одержал мальтийский клуб «Моста». Команда обыграла в первом отборочном раунде словацкий «Спартак» из Трнавы — 3:2.
В этом матче также был забит первый гол в истории турнира. Отличился нигерийский форвард «Мосты» Эво Крайст Эмеме, который забил на 23-й минуте. Также у победителей забивали Клейтон Файлла и Джонсон Нсумо.
Лига конференций — новый еврокубок, который впервые проводится в сезоне-2021/22.
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