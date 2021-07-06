«Моста» обыграла «Спартак» из Трнавы в отборочном турнире Лиги конференций

В матче первого отборочного раунда Лиги конференций мальтийский клуб «Моста» победил словацкий «Спартак» из Трнавы (3:2).

В этом матче был забит первый гол в истории турнира. Отличился нигерийский форвард «Мосты» Эво Крайст Эмеме, который забил на 23-й минуте.

В другом матче гибралтарский «Монс Кальпе» и андоррская «Санта-Колома» сыграли вничью — 1:1. Ответные матчи пройдут 13 июля.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Монс Кальпе» (Гибралтар) — «Санта-Колома» (Андорра) — 1:1 (0:1)

6 июля. Гибралтар. Стадион «Виктория».

«Моста» (Мальта) — «Спартак Тр» (Словакия) — 3:2 (3:1)

6 июля. Моста. Стадион «Charles Abela Memorial Stadium»