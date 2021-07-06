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«Подгорица» обыграла «Лачи» в отборочном турнире Лиги конференций

6 июля 2021, 23:24
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В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций черногорская «Подгорица» победила албанский «Лачи» (1:0).

Единственный мяч на 57-й минуте с пенальти забил Йован Вуйович. Ответный матч состоится 15 июля.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Первый матч

«Подгорица» (Черногория) — «Лачи» (Албания) — 1:0 (0:0)

Гол: Вуойвич, 57, с пенальти

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Евгений Петров все материалы автора

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