«Подгорица» обыграла «Лачи» в отборочном турнире Лиги конференций
6 июля 2021, 23:24
В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций черногорская «Подгорица» победила албанский «Лачи» (1:0).
Единственный мяч на 57-й минуте с пенальти забил Йован Вуйович. Ответный матч состоится 15 июля.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Первый матч
«Подгорица» (Черногория) — «Лачи» (Албания) — 1:0 (0:0)
Гол: Вуойвич, 57, с пенальти
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