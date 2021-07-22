Главный тренер «Сочи» рассказал о травме Юсупова в матче с «Кешлы»
21:30
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о травме полузащитника Артура Юсупова в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Кешлы».
«Подвернул голеностоп, поле было сырое, грунт не держал. Неудачно приземлился, подвернул ногу. Степень повреждения узнаем после обследования. Это важный кадр для нас», — сказал Федотов.
Голами в составе «Сочи» отметились Родригу, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Максим Барсов. Ответная игра пройдет 29 июля в Азербайджане.
(Анастасия Гундорова)
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