Главный тренер «Сочи» рассказал о травме Юсупова в матче с «Кешлы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о травме полузащитника Артура Юсупова в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Кешлы».

«Подвернул голеностоп, поле было сырое, грунт не держал. Неудачно приземлился, подвернул ногу. Степень повреждения узнаем после обследования. Это важный кадр для нас», — сказал Федотов.

Голами в составе «Сочи» отметились Родригу, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Максим Барсов. Ответная игра пройдет 29 июля в Азербайджане.

(Анастасия Гундорова)