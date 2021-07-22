«Динамо» из Тбилиси уступило «Маккаби» в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций
21:39
«Динамо» из Тбилиси уступило «Маккаби» из Хайфы в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Грузинский клуб на своем поле проиграл со счетом 1:2.
Лига конференций
2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
«Динамо Тб» (Грузия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 1:2 (0:1)
22 июля. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.
«Дюделанж» (Люксембург) — «Богемианс Д» (Ирландия) — 0:1 (0:1)
22 июля. Дюделанж. Стадион «Jos Nosbaum».
«Эльфсборг» (Швеция) — «Милсами» (Молдавия) — 4:0 (3:0)
22 июля. Бурос. Стадион «Boras Arena».
«Хаммарбю» (Швеция) — «Марибор» (Словения) — 3:1 (0:0)
22 июля. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».
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