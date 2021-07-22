Федотов прокомментировал победу «Сочи» над «Кешлы» в Лиге конференций

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча против «Кешлы» (3:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые 10 минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.

Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия. Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал.

У нас напряженный график, никого в аренду уже не будем отдавать. В такой ситуации это то, что нужно. Простой пример: Сослана Джанаева нет, вратарскую позицию не трогаем», — сказал Федотов.

Голами в составе «Сочи» отметились Родригу, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Максим Барсов. Ответная игра пройдет 29 июля в Азербайджане.

(Анастасия Гундорова)