Федотов прокомментировал победу «Сочи» над «Кешлы» в Лиге конференций
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча против «Кешлы» (3:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые 10 минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.
Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия. Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал.
У нас напряженный график, никого в аренду уже не будем отдавать. В такой ситуации это то, что нужно. Простой пример: Сослана Джанаева нет, вратарскую позицию не трогаем», — сказал Федотов.
Голами в составе «Сочи» отметились Родригу, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Максим Барсов. Ответная игра пройдет 29 июля в Азербайджане.
(Анастасия Гундорова)
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