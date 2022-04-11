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«Мы удивлены и шокированы решением УЕФА». В «Буде-Глимт» выступили с заявлением по поводу отстранения тренера

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«Буде-Глимт» выступил с заявлением по поводу отстранения тренера клуба Кьетила Кнутсена.

«Мы удивлены и шокированы решением УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем работать над этим в течение всего вечера. Сейчас у нас нет никаких комментариев и мы не будем отвечать ни на какие вопросы от СМИ», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Ранее УЕФА временно отстранил тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша и тренера «Буде-Глимта» Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

Итальянские СМИ сообщали, что инициатором конфликта стал именно 53-летний тренер «Буде-Глимт». В норвежском клубе опровергли эту информацию и сообщили, что тренер вратарей «Ромы» после инцидента был доставлен в полицию.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/Glimt/status/1513555316771807250
ФК Буде-Глимт
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УЕФА отстранил тренеров «Ромы» и «Буде-Глимта»
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