«Мы удивлены и шокированы решением УЕФА». В «Буде-Глимт» выступили с заявлением по поводу отстранения тренера

«Буде-Глимт» выступил с заявлением по поводу отстранения тренера клуба Кьетила Кнутсена.

«Мы удивлены и шокированы решением УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем работать над этим в течение всего вечера. Сейчас у нас нет никаких комментариев и мы не будем отвечать ни на какие вопросы от СМИ», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Ранее УЕФА временно отстранил тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша и тренера «Буде-Глимта» Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

Итальянские СМИ сообщали, что инициатором конфликта стал именно 53-летний тренер «Буде-Глимт». В норвежском клубе опровергли эту информацию и сообщили, что тренер вратарей «Ромы» после инцидента был доставлен в полицию.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.