Моуринью прокомментировал драку между тренерами «Ромы» и «Буде-Глимта»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу конфликта между тренером вратарей римского клуба Нуну Сантушем и тренером «Буде-Глимта» Кьетилем Кнутсеном, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

«Я об этом не думаю, инцидентом занимается УЕФА. Я здесь не решаю, решает УЕФА», — приводит слова Моуринью Football Italia.

При этом 59-летний специалист дал утвердительный ответ на вопрос о том, исправил ли бы он ситуацию, если бы это было возможным.

Ранее УЕФА временно отстранил тренеров «Ромы» и «Буде-Глимта».

Итальянские СМИ сообщали, что инициатором конфликта стал именно 53-летний тренер норвежского клуба. В «Буде-Глимте» опровергли эту информацию и сообщили, что тренер вратарей «Ромы» после инцидента был доставлен в полицию.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.