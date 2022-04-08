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Сегодня, 16:57

В «Буде-Глимт» сообщили, что тренер вратарей «Ромы» был доставлен в полицию

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Буде-Глимт» отреагировали на сообщения итальянской прессы, что тренер норвежского клуба Кьетил Кнутсен напал на тренера вратарей итальянцев Нуно Гомеса. Такую версию случившегося после первого матча 1/4 финала Лиги конференций с «Буде-Глимтом» (1:2) рассказал игрок «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

Однако в норвежском клубе настаивают, что именно тренер «Ромы» стал зачинщиком конфликта, после чего был доставлен в полицию.

«В итальянских СМИ постоянно появляются лживые заявления. Мы знаем, что УЕФА располагает видеозаписью данного инцидента. На нем видно, что представитель тренерского штаба римского клуба атаковал нашего тренера. И мы настаиваем, чтобы эти кадры стали достоянием общественности», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

ФК Буде-Глимт
ФК Рома
1
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Пеллегрини: «Тренер «Буде-Глимта» напал на нашего тренера вратарей. Такое поведение является оскорблением для «Ромы»
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