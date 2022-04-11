УЕФА отстранил тренеров «Ромы» и «Буде-Глимта»

УЕФА временно отстранил тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша и тренера «Буде-Глимта» Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Впрочем, не уточняется смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что инициатором конфликта стал именно 53-летний тренер «Буде-Глимт». В норвежском клубе опровергли эту информацию и сообщили, что тренер вратарей «Ромы» после инцидента был доставлен в полицию.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.