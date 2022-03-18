«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«АЗ» и «Буде-Глимт» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:2. Игра прошла в Нидерландах.

В основное время нидерландская команда выиграла со счетом 2:1. Поскольку в первом матче норвежская команда одержала минимальную победу, поэтому судьба путевки в четвертьфинал определилась в дополнительное время. На 105-й минуте забил Альфонс Сампстед.

Ворота «Буде-Глимт» защищал российский вратарь Никита Хайкин. На 116-й минуте ему дали желтую карточку за затяжку времени.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 апреля.