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«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 марта. «АЗ» — «Буде-Глимт» — 2:2.
Фото Twitter

«АЗ» и «Буде-Глимт» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:2. Игра прошла в Нидерландах.

В основное время нидерландская команда выиграла со счетом 2:1. Поскольку в первом матче норвежская команда одержала минимальную победу, поэтому судьба путевки в четвертьфинал определилась в дополнительное время. На 105-й минуте забил Альфонс Сампстед.

Ворота «Буде-Глимт» защищал российский вратарь Никита Хайкин. На 116-й минуте ему дали желтую карточку за затяжку времени.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 апреля.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:2
Буде-Глимт
Голы
Павлидис, 18 (1:0), Пеллегрино, 26 (1:1), Павлидис, 30 (2:1), Сампстед, 105 (2:2)
АЗ
Виндаль Йенсен Сугавара (Хатзидиакос, 120+1) Мартинс Инди Вайндал Витрю Бекема де Вит (Сова, 81) Класи (Эвьен, 81) Рейндерс Павлидис (Абухляль, 75) Карлссон
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен (Квиле, 106) Вембангомо (Конгсро, 116) Моэ Ветлесен Сальтнес Хаген Сольбаккен Пеллегрино (Бонифас, 91) Эспейорд (Кумсон, 91)
Предупреждения
Рейндерс 44’, де Вит 46’, Сугавара 86’, Сова 90’  -  Сампстед 7’, Сальтнес 90’, Сольбаккен 113’, Хайкин 116’
Судьи
Кружляк (Словакия)

Футбол
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ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Буде-Глимт
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