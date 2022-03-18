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Гол Абрахама на 91-й минуте вывел «Рому» в 1/4 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» вырвала ничью у «Витесса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:1. Игра прошла в Италии.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Максимилиан Виттек открыл счет, забив гол за нидерландскую команду.

Римлянам удалось отыграться только в концовке встречи. На 91-й минуте голом отметился нападающий Тэмми Абрахам.

В первом матче «Рома» выиграла с минимальным счетом, поэтому команда Жозе Моуринью вышла в 1/4 финала турнира. Жеребьвека состоится 18 марта.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Витесс
Голы
Виттек, 62 (0:1), Абрахам, 90+1 (1:1)
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья (Карсдорп, 67) Смоллинг Кумбулла Пеллегрини (Бове, 90) Мэйтланд-Найлс (Эль-Шаарави, 66) Верету (Кристанте, 67) Мхитарян Абрахам Дзаньоло (Афена-Гьян, 79)
Витесс
Хауэн Даса Расмуссен Дуки Тронстад Базур (Фредериксен, 90+3) Домджони (Бейтинк, 90+3) Виттек Хейсман (Гбохо, 60) Опенда Грбич
Предупреждения
Роджер Ибаньес 18’, Дзаньоло 72’, Эль-Шаарави 89’  -  Грбич 42’, Расмуссен 58’
Судьи
Петреску (Румыния)

Футбол
Лига конференций
ФК Витесс
ФК Рома
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