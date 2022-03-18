Гол Абрахама на 91-й минуте вывел «Рому» в 1/4 финала Лиги конференций

«Рома» вырвала ничью у «Витесса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:1. Игра прошла в Италии.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Максимилиан Виттек открыл счет, забив гол за нидерландскую команду.

Римлянам удалось отыграться только в концовке встречи. На 91-й минуте голом отметился нападающий Тэмми Абрахам.

В первом матче «Рома» выиграла с минимальным счетом, поэтому команда Жозе Моуринью вышла в 1/4 финала турнира. Жеребьвека состоится 18 марта.