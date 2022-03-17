ПСВ разгромил «Копенгаген», «Ренн» победил «Лестер» в 1/8 финала Лиги конференций

ПСВ победил «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 4:0.

В составе ПСВ отличились Эран Захави, оформивший дубль, а также Марио Гетце и Нони Мадуэке.

В других матчах «АЗ Алкмар» и «Буде-Глимт» сыграли вничью со счетом 2:2 (1:2 — первый матч). А «Ренн» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 (0:2 — первый матч).

По итогам двух матчей в 1/4 финала Лиги конференций прошли ПСВ, «Лестер» и «Буде-Глимт».