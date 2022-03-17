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17 марта, 23:15

ПСВ разгромил «Копенгаген», «Ренн» победил «Лестер» в 1/8 финала Лиги конференций

Екатерина Савостина
Корреспондент
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ПСВ победил «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 4:0.

В составе ПСВ отличились Эран Захави, оформивший дубль, а также Марио Гетце и Нони Мадуэке.

В других матчах «АЗ Алкмар» и «Буде-Глимт» сыграли вничью со счетом 2:2 (1:2 — первый матч). А «Ренн» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 (0:2 — первый матч).

По итогам двух матчей в 1/4 финала Лиги конференций прошли ПСВ, «Лестер» и «Буде-Глимт».

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
0:4
ПСВ
Голы
Захави, 10 (0:1), Гетце, 38 (0:2), Захави, 79 (0:3), Мадуэке, 90+1 (0:4)
Копенгаген
Юнссон Дикс Вавро Бойлесен Анкерсен (Йелерт, 46) Стаге (Хойлунд, 83) Йоханнессон Лерагер Биель (Балдурссон, 82) Бевинг (Хочолава, 47) Барджи (Сахсах, 75)
ПСВ
Дроммел Тезе Боскальи Макс Сангаре Гутьеррес (Брума, 90) Мауру Жуниор Доан (Винисиус, 83) Гетце (Вертессен, 90) Захави (Мадуэке, 83) Гакпо (Верман, 53)
Предупреждения
Дикс 45’, Вавро 49’  -  Гетце 37’, Гутьеррес 50’
Судьи
Коллам (Шотландия)
Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Лестер
Голы
Буриго, 8 (1:0), Фофана, 51 (1:1), Тэ, 76 (2:1)
Ренн
Доган Алемдар Трюффер (Мелинг, 76) Агерд Траоре Омари Сантамария Буриго Майер Мартен (Тэ, 58) Террье (Гирасси, 68) Лаборд (Чауна, 76)
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана (Рикарду Перейра, 78) Амарти Томас Барнс Тилеманс Олбрайтон (Лукман, 12, Вестергор, 78) Дьюсбери-Холл Ндиди (Мэддисон, 60) Ихеаначо
Предупреждения
Лаборд 47’, Агерд 71’, Буриго 75’, Омари 90+6’  -  Ихеаначо 90+5’, Мэддисон 90+8’
Судьи
Сидиропулос (Греция)
Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:2
Буде-Глимт
Голы
Павлидис, 18 (1:0), Пеллегрино, 26 (1:1), Павлидис, 30 (2:1), Сампстед, 105 (2:2)
АЗ
Виндаль Йенсен Сугавара (Хатзидиакос, 120+1) Мартинс Инди Вайндал Витрю Бекема де Вит (Сова, 81) Класи (Эвьен, 81) Рейндерс Павлидис (Абухляль, 75) Карлссон
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен (Квиле, 106) Вембангомо (Конгсро, 116) Моэ Ветлесен Сальтнес Хаген Сольбаккен Пеллегрино (Бонифас, 91) Эспейорд (Кумсон, 91)
Предупреждения
Рейндерс 44’, де Вит 46’, Сугавара 86’, Сова 90’  -  Сампстед 7’, Сальтнес 90’, Сольбаккен 113’, Хайкин 116’
Судьи
Кружляк (Словакия)

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