«Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью с АЕКом и вылетел из квалификации Лиги конференций

«Торпедо-БелАЗ» в гостях не сумел обыграть кипрский АЕК в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.

Команды забили по голу в компенсированное ко второму тайму время — сначала отличился полузащитник хозяев Пере Понс, а две минуты спустя счет сравнял Валерий Горбачик.

Белорусский клуб уступил сопернику в первом матче (2:3). Таким образом, в следующем раунде квалификации сыграет АЕК.