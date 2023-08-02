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Сегодня, 21:55

«Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью с АЕКом и вылетел из квалификации Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо-БелАЗ» в гостях не сумел обыграть кипрский АЕК в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.

Команды забили по голу в компенсированное ко второму тайму время — сначала отличился полузащитник хозяев Пере Понс, а две минуты спустя счет сравнял Валерий Горбачик.

Белорусский клуб уступил сопернику в первом матче (2:3). Таким образом, в следующем раунде квалификации сыграет АЕК.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
02 авг, 20:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
1:1
Торпедо-БелАЗ
Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Торпедо-БелАЗ
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