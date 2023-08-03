«Тобол» проиграл «Базелю», но прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

«Тобол» проиграл «Базелю» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 1:2.

Голом в составе команды из Казахстана отметился форвард Серж Дебле (43-я минута, пенальти). За швейцарский клуб забили Антон Каде (26-я) и Жан-Кевин Огустен (32-я).

Первая игра между командами завершилась победой «Тобола» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей (4:3) клуб из города Костанай вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем встречи «КуПС» — «Дерри Сити».