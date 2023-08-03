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«Тобол» проиграл «Базелю», но прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тобол» проиграл «Базелю» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 1:2.

Голом в составе команды из Казахстана отметился форвард Серж Дебле (43-я минута, пенальти). За швейцарский клуб забили Антон Каде (26-я) и Жан-Кевин Огустен (32-я).

Первая игра между командами завершилась победой «Тобола» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей (4:3) клуб из города Костанай вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем встречи «КуПС» — «Дерри Сити».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
1:2
Базель

Лига конференций
ФК Базель
ФК Тобол
0
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