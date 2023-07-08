Безумный финал молодежного Евро! Вратарь потащил пенальти на 98-й минуте и принес Англии первый титул за 39 лет

Испания упустила шанс стать самой титулованной сборной U -21.

Молодежный Евро получил идеальный финал. И дело даже не в звучной афише, а в том, что до решающего матча добрались действительно две лучшие и самые сбалансированные команды. Англия по пути в Батуми выиграла все свои матчи, а голкипер Траффорд не пропустил ни одного мяча. Причем в каких-то матчах для этого пришлось сыграть прагматично, что показало гибкость возглавляемой Ли Карсли команды.

А «Красная фурия» — это гимн атаке и чемпионская марка, ведь Санти Дения и четыре играющих на этом турнире футболиста (Миранда, Гомес, Бланко и Руис) уже побеждали на европейских первенствах в категориях U-17 и U-19. В самом юном из возрастов Испания, кстати, обыграла англичан, хотя с тех пор многое изменилось.

Однако сейчас в наступление ринулись британцы, и, если бы к шестой минуте на табло горели цифры 2:0, этому бы никто не удивился. Показательно, что англичане сосредоточили усилия на левом фланге. В полуфинале испанцев в этой зоне напрягал украинец Мудрик, а в субботу два подряд момента организовал нападающий «Ньюкасла» Гордон. В первом случае его атака завершилась сейвом Арнау Тенаса, а Палмер не успел на добивание. Во втором эпизоде Гордон выдал пас фактически на пустые ворота, и непонятно — как один из самых ярких игроков турнира Гиббс-Уайт не смог подстроится под мяч?

Ближе к перерыву в ход пошли стандарты, и во время их исполнения можно было в очередной раз убедиться, как капризна бывает фортуна. Если во время коварного удара Колвилла с отскоком от газона нули на табло сохранил каркас ворот, то еще один штрафной в исполнении Палмера принес успех. Точнее, это стоит сказать о спине Кертиса Джонса, оказавшегося на линии удара. Мяч резко изменил направление, и у Тенаса не было ни шанса его остановить.

Испания же как минимум не оправдывала ожиданий, а скорее — откровенно разочаровывала. Да, в паре эпизодов, включая атаку Алекса Баэны, команда была вправе говорить о том, что ей не хватило совсем немного. Но что толку, если «Красная фурия» системно выглядела слабее соперника. И давление с началом второго тайма ничего принципиально не изменило, а гол Руиса отменили, так как капитан забрался в офсайд.

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Ну а больше и похвастаться было нечем. Напротив, англичане на свободном пространстве периодически разрывали оборону соперника. В том, что интрига не была убита задолго до финального свистка, оказались виновны два человека — остановивший несколько сложнейших ударов и потенциально голевых прострелов Тенас, а также продолживший губить убойные моменты Гиббс-Уайт. Легко представить, что в случае неудачи сделала бы с ним английская пресса.

А сейчас — пусть и в шутку — невезучего полузащитника стоит поблагодарить за то, что удалось увидеть самый драматичный момент даже не этого турнира — всего футбольного лета. Ну, еще и ВАР, без помощи которого отправившийся к монитору арбитр не увидел бы, как в безобидной ситуации Колвилл в собственной штрафной попал по ноге Руису.

Овертайм казался неизбежным, однако великолепный Траффорд, которому прочат блестящую карьеру уже в национальной сборной, решил, что пропускать на этом Евро он не будет. На восьмой добавленной минуте вратарь потащил пенальти от Руиса, после чего остановил добивание и заслужил удачу в виде промаха забравшего подбор испанского игрока.

Рекорд «Красной фурии» отменяется. У нее — как и у Италии — по-прежнему пять титулов молодежного Евро. Англия же на турнире в Грузии предстала совершенной командой. Шесть побед с разностью мячей 11-0 принесли «Трем львам» третий в истории и первый за 39 лет трофей.

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