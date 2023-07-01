Сборная Грузии по пенальти проиграла Израилю в четвертьфинале молодежного Евро

Сборная Грузии по пенальти проиграла Израилю в четвертьфинале молодежного Евро-2023.

Основное время матча и два тайма дополнительного времени закончились со счетом — 0:0. В серии пенальти точнее оказалась сборная Израиля — 4:3.

На этом матче был обновлен рекорд посещаемости молодежных Евро. Игру на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси посетили 44 338 человек.

Израиль впервые в своей истории вышел в полуфинал молодежного Евро. За выход в финал команда поборется с победителем матча Англия — Португалия.