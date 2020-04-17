Старший тренер сборной России надеется, что отмена Евро закалит молодых футболистов
Старший тренер юношеской сборной России Станислав Коротаев опечален, что чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет был отменен из-за коронавируса?. Однако, он надеется, что такое решение только закалит молодых игроков.
— Не могу сказать, что отмена Евро критически негативно повлияет на наших молодых футболистов, — цитируют «Известия» Коротаева. — У нас был настрой пробиться в финальную часть, тем более элитный раунд мы должны были играть дома. То, что произошло в итоге, очень и очень печально, но ничего, жизнь продолжается. Клубы дали своим игрокам специальные программы для поддержания физической формы в домашних условиях. Я со всеми ребятами тоже на связи. Хотелось бы, чтобы эта ситуация только закалила их и сделала сильнее.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.
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