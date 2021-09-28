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Стал известен состав молодежной сборной России на матчи с Северной Ирландией и Литвой

13:16
Футболисты молодежной сборной России. Фото Кристина Кормилицына/Известия
Футболисты молодежной сборной России. Фото Кристина Кормилицына/Известия
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Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав команды на матчи отбора к чемпионату Европы 2023 года против сборной Северной Ирландии и Литвы.

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Данил Степанов («Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер («Ростов»)

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ЦСКА).

Матч сборной России против Северной Ирландии состоится 8 октября на стадионе «Арена Химки». С Литвой команда сыграет 12 октября на арене «Алитус».

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214504

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Виктория Кравченко все материалы автора

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