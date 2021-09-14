Молодежная сборная России сыграет с Северной Ирландией в Химках
19:21
8 октября, молодежная сборная России продолжит свое выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Матч против сборной Северной Ирландии пройдет на «Арене Химки», как и встреча против сборной Мальты, сообщает сайт РФС.
Ирландцы в двух предыдущих встречах набрал три очка. На старте отборочного турнира они сенсационно уступили Мальте со счетом 1:4. В следующем матче Северная Ирландии также неожиданно с минимальной разницей (1:0) оказалась сильнее Словакии.
Для сборной России эта встреча станет третьей в отборочном турнире. Затем 12-го октября каманда на выезде сыграет с Литвой.
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