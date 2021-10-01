Полузащитник «Локомотива» Бека Бека вызван в молодежную сборную Франции
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Тренерский штаб молодежной сборной Франции в четверг, 30 сентября, назвал состав на октябрьские матчи.
Приглашение в команду получил полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека. 20-летний француз впервые получил вызов в молодежную сборную страны минувшим летом, когда сыграл 3 матча на Олимпийских играх в Токио. Ранее он выступал за сборные U19, U18 и U17.
8 октября молодежная сборная Франции сыграет против сверстников из Украины, а 12-го — против команды Сербии.
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