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Россия U21 — Франция U21: смотреть онлайн трансляцию матча

20:00
Футболисты молодежной сборной России. Фото instagram.com/teamrussia_u21
Футболисты молодежной сборной России. Фото instagram.com/teamrussia_u21
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Сегодня, 28 марта, сборная России сыграет против команды Франции в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы. Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия), начало — в 22.00 по московскому времени.

Наша команда играет в группе С вместе с такими сборными, как Дания и Исландия. В первом матче турнира Россия уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1.

Следить за матчем Россия U21 — Франция U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия U21 — Франция U21

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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